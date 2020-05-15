ВИДЕО: Выпил водки с "Ред Булл" и вышел на старт. Пьяный прыжок русского прыгуна

В 2008 году Ухов был в хорошей форме, но на Олимпиаду в Пекин не попал и сразу же расстался с тренером. Спустя неделю после Игр вся элита легкой атлетики выступала в Лозанне.

Энергетик + водка

Ухов оказался тогда единственным из 12 участников, кто закончил соревнования без результата. Однако свою порцию аплодисментов он все же получил.

В сектор для прыжков высоту шатающийся Ухов вышел в штанах. Ему помогли их снять. Ноги у прыгуна во время разбега подкашивались. Прыжка, как такового, не получилось - Ухов плюхнулся на мат.

"Все мы пили энергетик "Ред Булл", и только Ухов – "Ред Булл" с водкой", – так объяснил неудачную попытку русского прыгуна швед Линус Тернблад.

Менеджер российского спортсмена Павел Воронков признал, что Ухов вышел в сектор нетрезвым. "Перед Лозанной у Вани случились проблемы в личной жизни - он расстался с девушкой. Видимо, масса отрицательных эмоций взяла верх над здравым смыслом".

Ухов избежал тогда дисквалификации, вернув организаторам все деньги, которые они потратили на него в Лозанне.

Драматичный конец карьеры

Вскоре Ухов перешел тренироваться к чемпиону Олимпиады-2000 Сергею Клюгину. Под его руководством он дважды выиграл чемпионаты Европы в закрытом помещении и завоевал золото Олимпийских игр 2012 года в Лондоне.

Однако 1 февраля 2019 года Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Ухова за нарушение антидопинговых правил. Он был лишен золотой медали Олимпиады-2012, а его рекордные результаты в зале (2.42) и и на открытом воздухе (2.41) аннулированы.

Недавно суд рассматривал апелляцию бывшего прыгуна, но о ее результате информации нет.