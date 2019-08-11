ВИДЕО: Впервые в истории — сальто на 1080 градусов. Как такое возможно?

22-летняя спортсменка выполнила элемент в вольных упражнениях в рамках многоборья на чемпионате США. Несмотря на нечеткое приземление с касанием матов обеими руками, судьи засчитали элемент как выполненный и оценили его в 14,350 балла.

Congrats to Simone Biles!

She is the FIRST person in HISTORY to perform a double-double dismount on a beam 🙌🏾👏🏾 pic.twitter.com/ukoAE2K7SO

— MEFeater Magazine (@mefeater) 10 августа 2019 г.

Байлз на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро выиграла четыре золотые и одну бронзовую медали. Также она является рекордсменкой по количеству золотых медалей на чемпионатах мира (14) и делит первое место с россиянкой Светланой Хоркиной по общему числу наград на мировых первенствах (по 20). Но олимпийские игры в Токио уже через год и американка станет на них единоличным лидером и самой титулованной спортсменкой в истории.