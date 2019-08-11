11.08.2019, 09:45

ВИДЕО: Впервые в истории — сальто на 1080 градусов. Как такое возможно?

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rus.delfi.ee
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Симона Байлз
Симона БайлзФото: AFP

Американка Симона Байлз стала первой гимнасткой, сумевшей выполнить на официальном соревновании двойное сальто назад в группировке с поворотом на 1080 градусов.

22-летняя спортсменка выполнила элемент в вольных упражнениях в рамках многоборья на чемпионате США. Несмотря на нечеткое приземление с касанием матов обеими руками, судьи засчитали элемент как выполненный и оценили его в 14,350 балла.

Байлз на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро выиграла четыре золотые и одну бронзовую медали. Также она является рекордсменкой по количеству золотых медалей на чемпионатах мира (14) и делит первое место с россиянкой Светланой Хоркиной по общему числу наград на мировых первенствах (по 20). Но олимпийские игры в Токио уже через год и американка станет на них единоличным лидером и самой титулованной спортсменкой в истории.

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