ВИДЕО: Впервые в истории — сальто на 1080 градусов. Как такое возможно?

Американка Симона Байлз стала первой гимнасткой, сумевшей выполнить на официальном соревновании двойное сальто назад в группировке с поворотом на 1080 градусов.
22-летняя спортсменка выполнила элемент в вольных упражнениях в рамках многоборья на чемпионате США. Несмотря на нечеткое приземление с касанием матов обеими руками, судьи засчитали элемент как выполненный и оценили его в 14,350 балла.
Congrats to Simone Biles!
She is the FIRST person in HISTORY to perform a double-double dismount on a beam 🙌🏾👏🏾 pic.twitter.com/ukoAE2K7SO
— MEFeater Magazine (@mefeater) 10 августа 2019 г.
Байлз на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро выиграла четыре золотые и одну бронзовую медали. Также она является рекордсменкой по количеству золотых медалей на чемпионатах мира (14) и делит первое место с россиянкой Светланой Хоркиной по общему числу наград на мировых первенствах (по 20). Но олимпийские игры в Токио уже через год и американка станет на них единоличным лидером и самой титулованной спортсменкой в истории.
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