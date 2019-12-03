ВИДЕО: Водитель протаранил спортзал во время матча. Неужели теракт?
Во время матча молодежного чемпионата Швеции по гандболу произошел неприятный инцидент. Стену спортивного зала в пригороде Стокгольма протаранил автомобиль.
Во время матча молодежного чемпионата Швеции по гандболу произошел неприятный инцидент. Стену спортивного зала в пригороде Стокгольма протаранил автомобиль.
Гандболисты и зрители быстро выбежали из спортзала. 29-летний водитель получил небольшие повреждения и был доставлен в больницу. После получения медицинской помощи он был арестован за вождение в нетрезвом виде, сообщает Aftonbladet.
Однако вскоре следователи обнаружили письмо, написанное подозреваемым. В нем упоминался Усама бен Ладен, теракт 9/11 и говорилось, что "люди должны умереть". После этого шведская полиция стала отрабатывать версию возможного теракта.
Сообщается, что задержанный мужчина ранее был осужден за покушение на убийство, отбыл в тюрьме 5 лет, а затем вышел по УДО.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Опубликована переписка Анастасии Ещенко с подругой о Соколове
Признак нищеты: вещи, которые нельзя держать дома
Соседка Соколова слышала последние слова его жертвы
Раскрыты планы Соколова после убийства аспирантки