03.12.2019, 16:30

ВИДЕО: Водитель протаранил спортзал во время матча. Неужели теракт?


EST 4
HC Tallinn pressikonverents
-Foto: Heiko Kruusi, Õhtuleht

Во время матча молодежного чемпионата Швеции по гандболу произошел неприятный инцидент. Стену спортивного зала в пригороде Стокгольма протаранил автомобиль.

Гандболисты и зрители быстро выбежали из спортзала. 29-летний водитель получил небольшие повреждения и был доставлен в больницу. После получения медицинской помощи он был арестован за вождение в нетрезвом виде, сообщает Aftonbladet.

Однако вскоре следователи обнаружили письмо, написанное подозреваемым. В нем упоминался Усама бен Ладен, теракт 9/11 и говорилось, что "люди должны умереть". После этого шведская полиция стала отрабатывать версию возможного теракта.

Сообщается, что задержанный мужчина ранее был осужден за покушение на убийство, отбыл в тюрьме 5 лет, а затем вышел по УДО.

Читайте также: