ВИДЕО: Водитель протаранил спортзал во время матча. Люди в панике

Гандболисты и зрители быстро выбежали из спортзала. 29-летний водитель получил небольшие повреждения и был доставлен в больницу. После получения медицинской помощи он был арестован за вождение в нетрезвом виде, сообщает Aftonbladet.

Однако вскоре следователи обнаружили письмо, написанное подозреваемым. В нем упоминался Усама бен Ладен, теракт 9/11 и говорилось, что "люди должны умереть". После этого шведская полиция стала отрабатывать версию возможного теракта.

Сообщается, что задержанный мужчина ранее был осужден за покушение на убийство, отбыл в тюрьме 5 лет, а затем вышел по УДО.