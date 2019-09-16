16.09.2019, 13:03

ВИДЕО: В США прямо во время матча вспыхнул пожар


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ВИДЕО: В США прямо во время матча вспыхнул пожар
Фото: businessinsider.com

В Нэшвилле во время матча регулярного чемпионата по американскому футболу между "Теннесси" и "Индианаполисом" вспыхнул пожар.

Произошло возгорание пиротехнической установки на краю поля:

Сотрудники стадиона оперативно справились с ЧП, никто из игроков, тренеров и болельщиков не пострадал. Встреча завершилась победой "Индианаполиса" со счетом 19:17.

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