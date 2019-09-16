16.09.2019, 13:03
ВИДЕО: В США прямо во время матча вспыхнул пожар
В Нэшвилле во время матча регулярного чемпионата по американскому футболу между "Теннесси" и "Индианаполисом" вспыхнул пожар.
В Нэшвилле во время матча регулярного чемпионата по американскому футболу между "Теннесси" и "Индианаполисом" вспыхнул пожар.
Произошло возгорание пиротехнической установки на краю поля:
Fire at Nissan Stadium, wow pic.twitter.com/6A0DiaMaB8— Dov Kleiman (@NFL_DovKleiman) September 15, 2019
Part of the pyrotechnics equipment burst into flame shortly after the #Titans’ entrance at Nissan Stadium. pic.twitter.com/5mlZPmOu2O— Erik Bacharach (@ErikBacharach) September 15, 2019
Сотрудники стадиона оперативно справились с ЧП, никто из игроков, тренеров и болельщиков не пострадал. Встреча завершилась победой "Индианаполиса" со счетом 19:17.
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