06.08.2020, 05:00

ВИДЕО: Украинская фитнес-модель сверкнула своими формами

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EST
PESU, RINNAHOIDJA
Pilt on illustratiivneFoto: HELIN LOIK, Ajakirjade Kirjastus/Naised

Откровенное видео популярной украинской фитнес-модели Евгении Мосиенко взбудоражило ее поклонников.

25-летняя украинка, становившаяся в свое время чемпионкой Полтавской области в категории фитнес-бикини, снялась в авто топлес. "Научу, как лучше пристегивать ремень безопасности!" - такой подписью снабдила видеоролик Мосиенко.

"Импланты могут лопнуть", - выразил опасение после просмотра видеоролика один из интернет-комментаторов.

Украинская фитнес-модель любит выставлять на всеобщее обозрение свои пышные формы. В ее "Инстаграме" немало снимков и роликов откровенного содержания.

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