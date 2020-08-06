ВИДЕО: Украинская фитнес-модель сверкнула своими формами

25-летняя украинка, становившаяся в свое время чемпионкой Полтавской области в категории фитнес-бикини, снялась в авто топлес. "Научу, как лучше пристегивать ремень безопасности!" - такой подписью снабдила видеоролик Мосиенко.

"Импланты могут лопнуть", - выразил опасение после просмотра видеоролика один из интернет-комментаторов.

Украинская фитнес-модель любит выставлять на всеобщее обозрение свои пышные формы. В ее "Инстаграме" немало снимков и роликов откровенного содержания.