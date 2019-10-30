30.10.2019, 01:15

ВИДЕО: Три топ-модели обнажились на стадионе. Их жестко наказали


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Julia Rose ja Lauren Summer
Julia Rose ja Lauren Summer Foto: Twitter

Три американские модели Джулия Роуз, Лорен Саммерс и Кайла Лорен получили запрет на посещение матчей Главной лиги бейсбола за нарушение кодекса поведения болельщиков.

Во время матча "Вашингтон" - "Хьюстон" девушки приподняли свои футболки и обнажили свои пышные формы. Кадры этого эпизода попали в трансляцию встречи на канале Fox Sports.

Главная лига бейсбола не оценила поступок девушек и отправила им письма с уведомлением о пожизненном запрете на посещение любых мероприятий, проводимых под эгидой организации.

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