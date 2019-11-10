ВИДЕО: Стивен Сигал стал почетным гостем турнира UFC в Москве

Актер Стивен Сигал стал гостем турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), который проходил на московской ледовой арене "Парк Легенд".
Во время шоу Сигала показали на экранах, зрители поприветствовали его аплодисментами.
The #UFCMoscow crowd were absolutely loving Steven Seagal on the big screen 😂 pic.twitter.com/WX34dKgnGE— UFC on BT Sport (@btsportufc) 9 ноября 2019 г.
Актер, также являющийся мастером айкидо, регулярно посещает турниры по боксу и смешанным единоборствам.
В 2016 году Сигал получил российское гражданство. Также он является гражданином США и Сербии.
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