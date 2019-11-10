ВИДЕО: Стивен Сигал стал почетным гостем турнира UFC в Москве

Во время шоу Сигала показали на экранах, зрители поприветствовали его аплодисментами.

The #UFCMoscow crowd were absolutely loving Steven Seagal on the big screen 😂 pic.twitter.com/WX34dKgnGE — UFC on BT Sport (@btsportufc) 9 ноября 2019 г.



Актер, также являющийся мастером айкидо, регулярно посещает турниры по боксу и смешанным единоборствам.

В 2016 году Сигал получил российское гражданство. Также он является гражданином США и Сербии.