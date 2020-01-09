ВИДЕО: Спортсменка придушила партнера за совет помыть посуду

"A girl? C'mon man... Want to do my dishes?" Famous last words... #FightLikeAGirlpic.twitter.com/mhZnoXwtW0 — Catch Wrestling U (CWU) (@CatchWrestling) January 6, 2020

На ролике видно, как после призыва отправиться мыть посуду, девушка ловко вступила в схватку с бойцом и поймала его. После этого мужчина начал стучать ладонью по покрытию, дабы спортсменка завершила прием.