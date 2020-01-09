09.01.2020, 16:14
ВИДЕО: Спортсменка придушила партнера за совет помыть посуду
Девушка, являющаяся бойцом смешанных единоборств (ММА), использовала удушающий прием, который чуть было не привел к трагедии.
Девушка, являющаяся бойцом смешанных единоборств (ММА), использовала удушающий прием, который чуть было не привел к трагедии.
"A girl? C'mon man... Want to do my dishes?"
Famous last words... #FightLikeAGirlpic.twitter.com/mhZnoXwtW0— Catch Wrestling U (CWU) (@CatchWrestling) January 6, 2020
На ролике видно, как после призыва отправиться мыть посуду, девушка ловко вступила в схватку с бойцом и поймала его. После этого мужчина начал стучать ладонью по покрытию, дабы спортсменка завершила прием.
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