09.01.2020, 16:14

ВИДЕО: Спортсменка придушила партнера за совет помыть посуду


EST
ММА. Иллюстративное фото
ММА. Иллюстративное фотоФото: Scanpix

Девушка, являющаяся бойцом смешанных единоборств (ММА), использовала удушающий прием, который чуть было не привел к трагедии.

На ролике видно, как после призыва отправиться мыть посуду, девушка ловко вступила в схватку с бойцом и поймала его. После этого мужчина начал стучать ладонью по покрытию, дабы спортсменка завершила прием.

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