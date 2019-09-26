26.09.2019, 13:50
ВИДЕО | Спортивный мэр! Смотрите, сколько Михаил Кылварт сделает упражнений на пресс за 2 минуты(1)
В Таллинне проходит неделя спорта. В рамках этого проекта Силы обороны предложили желающим пройти тест на общую физическую подготовку — тест НАТО. Среди них оказался мэр столицы Михаил Кылварт. Смотрите видео!
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