26.09.2019, 13:50

ВИДЕО | Спортивный мэр! Смотрите, сколько Михаил Кылварт сделает упражнений на пресс за 2 минуты

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rus.delfi.ee
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В Таллинне проходит неделя спорта. В рамках этого проекта Силы обороны предложили желающим пройти тест на общую физическую подготовку — тест НАТО. Среди них оказался мэр столицы Михаил Кылварт. Смотрите видео!

За две минуты Кылварт сделал 108 скручиваний лежа. Он подчеркнул, что представителю тхэквондо легко делать подобные упражнений. Также добавил, что рад такому началу дня и теперь с хорошим настроением пойдет на заседание горсобрания.

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