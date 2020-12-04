04.12.2020, 16:55
ВИДЕО: Схватка российских борцов завершилась массовой дракой
Молодежный чемпионат России по вольной борьбе, который проходит в Смоленске, был отмечен массовой дракой.
Молодежный чемпионат России по вольной борьбе, который проходит в Смоленске, был отмечен массовой дракой.
Во время четвертьфинальной схватки представители Северной Осетии и Ингушетии не смогли сдержать своих эмоций. Уже на 8-й секунде поединка борцы-полутяжеловесы начали выяснять отношения по правилам бокса.
На ковре моментально вспыхнула массовая потасовка. Организаторы чемпионата России дисквалифицировали обоих борцов.
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