04.12.2020, 16:55

ВИДЕО: Схватка российских борцов завершилась массовой дракой


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Kristjan Palusalu mälestusvõistlused Kreeka-Rooma maadluses
Pilt on illustratiivneFoto: Siim Solman

Молодежный чемпионат России по вольной борьбе, который проходит в Смоленске, был отмечен массовой дракой.

Во время четвертьфинальной схватки представители Северной Осетии и Ингушетии не смогли сдержать своих эмоций. Уже на 8-й секунде поединка борцы-полутяжеловесы начали выяснять отношения по правилам бокса.

На ковре моментально вспыхнула массовая потасовка. Организаторы чемпионата России дисквалифицировали обоих борцов.

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