ВИДЕО: Сексуальная американка играет в гольф без нижнего белья

На днях американка призналась, что выходит играть на площадку без нижнего белья.

"Обычно я не ношу белье, поскольку у меня плотно облегающие шорты. Если бы я еще надевала нижнее белье, то было бы очень неудобно. Поэтому я просто надеваю шорты под платье и иду играть в гольф", - приводит слова Пэйдж Daily Star.