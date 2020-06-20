ВИДЕО: Сексуальная американка играет в гольф без нижнего белья

Американская гольфистка Пейдж Спиранак, у которой 2,6 млн подписчиков в "Инстаграма", частенько радует своих поклонников откровенными снимками, не стесняясь похвастать своей немаленькой грудью.
На днях американка призналась, что выходит играть на площадку без нижнего белья.
"Обычно я не ношу белье, поскольку у меня плотно облегающие шорты. Если бы я еще надевала нижнее белье, то было бы очень неудобно. Поэтому я просто надеваю шорты под платье и иду играть в гольф", - приводит слова Пэйдж Daily Star.
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