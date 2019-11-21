ВИДЕО: "Руки-базуки" показал свою гордость после операции

В октябре Терешин проиграл бой по правилам ММА удушающим приемом. После этого поединка у него воспалились накачанные химией мускулы.

В начале ноября Терешину провели операцию по удалению опасных веществ из рук. По словам врачей, молодой человек приобретал в аптеке вазелиновое масло, прогревал его и самостоятельно вкалывал в мышцы рук.

"Вот оно, мое богатство! Налетай! Распродажа!" — сказал Терешин, держа в руках тарелку с мясом.

Несмотря на перенесенную операцию, "базуки" по-прежнему имеют нестандартную форму.