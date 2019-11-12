ВИДЕО: "Руки-базуки" лишился своей главной гордости

Несколько лет назад Терешин прославился тем, что накачал себе гигантские бицепсы. Не занимаясь спортом и имея всего 60 килограммов веса, житель Пятигорска обладал мышцами большего размера, чем у Шварценеггера в его лучшие годы, отмечает "Экспресс-газета".

Молодой человек стал знаменитым. Терешина стали приглашать для выступления в различных телешоу и показательных боях. Правда, победить в спортивном соперничестве ему не удалось. Сибирский фермер "Вася-пельмень" нокаутировал его весной в турнире пощечин, а три недели назад Олег Монгол выиграл у Терешина бой по правилам ММА удушающим приемом.

После октябрьской схватки "базуки" воспалились. "Перекачанному" пациенту сделали в Москве операцию, в ходе которой конечности удалось спасти.

Теперь юноше предстоит долгая реабилитация: руки у него сейчас не работают - мама кормит его с ложечки. Судя по всему, в своем прошлом поведении Кирилл теперь искренне раскаивается. "Запомните, кроме матери вы никому н**** не нужны в этой жизни", — признался он на камеру.