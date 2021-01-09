ВИДЕО: Рождество на пепелище. У звезды российского спорта сгорела квартира

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике в групповых упражнениях Дарья Шкурихина обратилась к жителям Нижнего Новорода с просьбой о помощи. В рождественскую ночь сгорела ее квартира.
Одним из источников пожара могла стать свеча, которую спортсменка зажгла в спальне. Сама она ушла в другую комнату. 30-летняя Шкурихина не сразу почувствовала запах гари, поскольку недавно переболела коронавирусом, сообщает "Комсомольская правда".
Среагировать на огонь гимнастка смогла только после сильного задымления. Вызвать пожарных спортсменке помогли соседи, поскольку телефон самой спортсменки находился в спальне.
Пожар уничтожил в спальной комнате вещи и сбережения гимнастки, но золотая олимпийская медаль не пострадала.
Трехкомнатную квартиру Шкурихина получила в качестве подарка за победу на Олимпиаде-2008 в Пекине. По словам спортсменки, жить в этой квартире теперь невозможно, поскольку она пропахла гарью.
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