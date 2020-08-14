14.08.2020, 04:50

ВИДЕО: Российский силач сломал колени, приседая со штангой в 400 кило


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Eesti Meistrivõistlused Tõstmises
TõstmineFoto: Tanel Meos

Открытый чемпионат Европы по пауэрлифтингу в подмосковном Долгопрудном был отмечен жуткой травмой 30-летнего российского силача Александра Седых.

Тяжелейшую травму спортсмен-тяжеловес заработал в первом виде троеборья. Приседая со штангой 400 кг, лидер соревнований сломал колени. Прямо с помоста Седых был доставлен в больницу, где его оперировали 6 часов.

Травмированному штангисту в течение двух месяцев прописан лежачий режим. Затем ему придется заново учиться ходить.

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