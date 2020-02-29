ВИДЕО: Российские гимнастки одержали тройную победу в Тарту

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Arina Averina Foto: Sergei Savostyanov/TASS

Весь пьедестал почета на эстонском этапе "Гран-при" по художественной гимнастике в Тарту заняли россиянки. Победу в многоборье одержала Арина Аверина - 97.350.