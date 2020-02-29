ВИДЕО: Российские гимнастки одержали тройную победу в Тарту

Весь пьедестал почета на эстонском этапе "Гран-при" по художественной гимнастике в Тарту заняли россиянки. Победу в многоборье одержала Арина Аверина - 97.350.
Второе место заняла Лала Крамаренко - 94.850. Бронзовым призером "Гран-при" стала Екатерина Селезнева - 90.200.
Лучшая из эстонских гимнасток Виктория Богданова показала 14-й результат - 72.150.
1 марта в программе эстонского этапа "Гран-при" финалы в отдельных упражнениях.
В групповых упражнениях лучшую сумму в многоборье набрала сборная Узбекистана (58.600), опередившая второй состав сборной России (58.350). Эстонские групповички заняли 6-е место среди 8 команд (48.550).
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