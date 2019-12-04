ВИДЕО: Российская гимнастка сорвалась с 8-метровой высоты в Риге

Из спортивного зала гимнастку доставили в больницу, где ее экстренно прооперировали.

"У нее сломаны два позвонка, ушиб спинного мозга, нарушена работа органов малого таза, нет чувствительности в ногах. Самостоятельно передвигаться спортсменка не может. Встанет ли она на ноги - врачи не могут пока сказать", - сообщила в социальных сетях ее тренер Елена Кустова.

В настоящий момент Асонову перевезли в Москву - впереди у гимнастки длительная реабилитация в клинике. Начат сбор средств.

"По факту несчастного случая латвийская полиция завела уголовное дело", добавила тренер спортсменки.

В международном турнире по воздушной атлетике участвовали представители шести стран, в том числе и Эстонии.