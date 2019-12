ВИДЕО: Российская гимнастка сорвалась с 8-метровой высоты в Риге

View this post on Instagram

Я , Кустова Елена, тренер Асоновой Евгении. Хочу пояснить о событии в Риге 24.11.2019, где на Международных соревнованиях 2-nd International Air Athletics Championship, которые проводила организация ФВАР в Риге (Латвия) из-за неправильно организованного подвеса упала спортсменка Асонова Евгения с высоты примерно 7-8 метров, которая выступала на снаряде «воздушное полотно». Спортсменка выполняла свою программу, состоящую из 10 обязательных элементов, в соответствии с таблицей Обязательных упражнений «Воздушные полотна» , приложение 1, редакция 4 ФВАР. В ее номере не было опасных трюков и обрывов. Женя выполнила всю программу, но во время выполнения последнего элемента AS-IV-9 обрыва «Скольжение» на соединенных полотнах, вариант 2 (таблица Обязательных упражнений «Воздушные полотна» , приложение 1, редакция 4 ФВАР) снаряд оборвался и спортсменка упала вместе со снарядом на маты. На площадке не дежурила скорая помощь. Находилась только медсестра, которая не могла оказать никакой помощи. Нам повезло, что скорая приехала быстро. Женю экстренно прооперировали. Как уже говорила, у Жени сломаны два позвонка 1-й поясничный и 12-й грудной, ушиб спинного мозга, с полным поперечным повреждением спинного мозга, нарушена работа органов малого таза, нет чувствительности в ногах. 1.12.2019 Евгению доставили в больницу в Москве. Реабилитация в больнице платная. Нам озвучили стоимость одной недели 80 тыс. рублей. Женя сама двигаться не может. Ее нужно переворачивать каждые полтора часа. Сиделки в больнице, которые будут это делать платные 2-5 тыс рублей в сутки. Пока работу сиделки осуществляют друзья Жени. Страховая компания оплатила только операцию ( частично) и транспортировку из Латвии в Россию. Дальнейшее лечение страховая компания не покрывает. Переводы можно делать на карту подруги Евгении, которая в данный момент сейчас самый близкий человек в Москве и оказывает всю необходимую помощь. Карта сбербанка 4817 7600 5785 6274, карта прикреплена к номеру +79263438048, получатель Маргарита Муртазиевна Ч. Все вопросы, которые вас интересуют можете задавать мне в личных сообщениях или по номеру тел.+7 926 623 0008.