22.01.2020, 15:30

ВИДЕО: Разъяренный папаша избил соперника своего сына

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KÄERAUAD
KÄERAUADFoto: MEELIS TOMSON, Õhtuleht

Громким скандалом завершился юношеский турнир по борьбе в Северной Каролине (США).

Один из участников школьных соревнований провел опасный прием и бросил соперника на ковер. Папаша поверженного борца со скоростью спринтера рванул с трибуны на ковер и сбил парня с ног.

Полиция арестовала рассерженного отца семейства, сообщает Daily Mail. Для его освобождения пришлось внести залог в размере 1000 долларов.

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