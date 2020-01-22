ВИДЕО: Разъяренный папаша избил соперника своего сына

Громким скандалом завершился юношеский турнир по борьбе в Северной Каролине (США).
Один из участников школьных соревнований провел опасный прием и бросил соперника на ковер. Папаша поверженного борца со скоростью спринтера рванул с трибуны на ковер и сбил парня с ног.
Полиция арестовала рассерженного отца семейства, сообщает Daily Mail. Для его освобождения пришлось внести залог в размере 1000 долларов.
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