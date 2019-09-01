01.09.2019, 19:47

ВИДЕО: Перевороты и заносы на ралли "Южная Эстония"


rus.delfi.ee
EST 2
Lõuna-Eesti ralli
Lõuna-Eesti ralliFoto: Oliver Hainsalu

В Youtube появилось видео с лучшими моментами состоявшего на днях ралли.

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