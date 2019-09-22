22.09.2019, 10:19

ВИДЕО | Пальцем в глаз или самый скандальный бой года в UFC


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Вечер боев UFC. Архив
Вечер боев UFC. АрхивФото: Scanpix

Главный бой турнира UFC Fight Night 159 между Яиром Родригесом и Джереми Стивенсом, который прошел в Мехико, закончился громким скандалом.

Причиной скандала стала остановка боя на первых секундах, после того как Родригес попал Стивенсу пальцами в глаз. Американский боец не мог продолжить поединок и судья признал его несостоявшимся:


Болельщики не оценили подобного поступка рефери и закидали октагон бутылками. Помимо этого, фанаты залили напитками и забросали пивными стаканами команду Стивенса и самого бойца, покидающего арену:

— Eric Gomez (@EricGomez86) September 22, 2019

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