ВИДЕО | Пальцем в глаз или самый скандальный бой года в UFC

Причиной скандала стала остановка боя на первых секундах, после того как Родригес попал Стивенсу пальцами в глаз. Американский боец не мог продолжить поединок и судья признал его несостоявшимся:



Болельщики не оценили подобного поступка рефери и закидали октагон бутылками. Помимо этого, фанаты залили напитками и забросали пивными стаканами команду Стивенса и самого бойца, покидающего арену:

Fans in Mexico City pelt Jeremy Stephens with beer and popcorn after fight is called. @espnmma @marc_raimondi pic.twitter.com/cxv2MlhljC