ВИДЕО | Пальцем в глаз или самый скандальный бой года в UFC
Главный бой турнира UFC Fight Night 159 между Яиром Родригесом и Джереми Стивенсом, который прошел в Мехико, закончился громким скандалом.
Главный бой турнира UFC Fight Night 159 между Яиром Родригесом и Джереми Стивенсом, который прошел в Мехико, закончился громким скандалом.
Причиной скандала стала остановка боя на первых секундах, после того как Родригес попал Стивенсу пальцами в глаз. Американский боец не мог продолжить поединок и судья признал его несостоявшимся:
Hey @danawhite wtf with fake ass @LiLHeathenMMA ? Animo @panteraufc era tu pelea y esas patadas lo demostraban. #UFCMexicoCity #UFCMexico pic.twitter.com/b1jDn62AUj— Bernardo (@bernardorb4) September 22, 2019
Болельщики не оценили подобного поступка рефери и закидали октагон бутылками. Помимо этого, фанаты залили напитками и забросали пивными стаканами команду Стивенса и самого бойца, покидающего арену:
Fans in Mexico City pelt Jeremy Stephens with beer and popcorn after fight is called. @espnmma @marc_raimondi pic.twitter.com/cxv2MlhljC
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