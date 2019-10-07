07.10.2019, 15:11

ВИДЕО: Оригинальный танец победы нового чемпиона UFC

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Бой Исраэля Адесанья и Роберта Уиттакера
Бой Исраэля Адесанья и Роберта УиттакераФото: Scanpix

Этой ночью Исраэль Адесанья на турнире UFC-243 победил Роберта Уиттакера и стал чемпионом в среднем весе.

После мощного удара Адесаньи во втором раунде соперник улетел в нокаут, а новозеландский чемпион принялся оригинально праздновать победу:

На профессиональном ринге боец из Новой Зеландии провел 18 боев и одержал 18 побед.

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