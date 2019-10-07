ВИДЕО: Оригинальный танец победы нового чемпиона UFC

Этой ночью Исраэль Адесанья на турнире UFC-243 победил Роберта Уиттакера и стал чемпионом в среднем весе.
После мощного удара Адесаньи во втором раунде соперник улетел в нокаут, а новозеландский чемпион принялся оригинально праздновать победу:
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HE’S DONE IT! Adesanya finishes Whittaker in round 2! #UFC243
На профессиональном ринге боец из Новой Зеландии провел 18 боев и одержал 18 побед.
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