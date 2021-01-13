ВИДЕО: Олимпийский чемпион штурмовал Капитолий. Что ему будет?

В США продолжается расследование событий 6 января, когда сторонники действующего президента Дональда Трампа захватили Капитолий. Среди тех, кто ворвался в здание Конгресса, идентифицирован двукратный олимпийский чемпион по плаванию Клит Келлер.
Обе золотые медали Келлер завоевал в 2004 и 2008 годах в эстафете 4х200 м. Одним из его партнеров был легендарный американский пловец Майкл Фелпс.
Однако послеспортивная жизнь у Келлера не задалась. Он потерял работу и семью. Какое-то время обладатель пяти олимпийских медалей вынужден был ночевать в своей машине.
Плавательный сайт SwimSwam идентифицировал Келлера в здании Конгресса США по видеозаписи - двухметровый гигант был одет в куртку национальной сборной.
Выяснилось, что олимпийский чемпион был сторонником Трампа и неоднократно публиковал в "Твиттере" посты в его поддержку.
Последнее время Келлер трудился в фирме по продаже недвижимости. Сначала она подтвердила факт работы пловца. Когда выяснилось, что Келлер был среди участников штурма Капитолия, все упоминания о нем с сайта фирмы были удалены.
Штурм Капитолия вызвал большой резонанс в мире. Сторонники Трампа были недовольны результатами президентских выборов, считая их фальсифицированными. В результате событий погибли 5 человек. Федеральные власти проводят расследование. Участникам штурма Конгресса США грозят реальные сроки тюремного заключения.
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