ВИДЕО: Олимпийский чемпион штурмовал Капитолий. Что ему будет?

Обе золотые медали Келлер завоевал в 2004 и 2008 годах в эстафете 4х200 м. Одним из его партнеров был легендарный американский пловец Майкл Фелпс.

Однако послеспортивная жизнь у Келлера не задалась. Он потерял работу и семью. Какое-то время обладатель пяти олимпийских медалей вынужден был ночевать в своей машине.

Плавательный сайт SwimSwam идентифицировал Келлера в здании Конгресса США по видеозаписи - двухметровый гигант был одет в куртку национальной сборной.

Trump supporters fought back after Capitol Police moved in to retake the Rotunda. pic.twitter.com/4e7mNyqWZy — Julio Rosas (@Julio_Rosas11) January 6, 2021

Выяснилось, что олимпийский чемпион был сторонником Трампа и неоднократно публиковал в "Твиттере" посты в его поддержку.

Последнее время Келлер трудился в фирме по продаже недвижимости. Сначала она подтвердила факт работы пловца. Когда выяснилось, что Келлер был среди участников штурма Капитолия, все упоминания о нем с сайта фирмы были удалены.



Olympic Champion Klete Keller Appears to Have Been in US Capitol During Insurrection - https://t.co/JiDwxgSPog pic.twitter.com/9b0zwbLXCH — Swimming World (@SwimmingWorld) January 12, 2021

Штурм Капитолия вызвал большой резонанс в мире. Сторонники Трампа были недовольны результатами президентских выборов, считая их фальсифицированными. В результате событий погибли 5 человек. Федеральные власти проводят расследование. Участникам штурма Конгресса США грозят реальные сроки тюремного заключения.

Crowd continues to increase in size with Trump supporters for today’s rally in Washington, DC. pic.twitter.com/poVMoDPBoa — Julio Rosas (@Julio_Rosas11) January 6, 2021