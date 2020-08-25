25.08.2020, 21:20
ВИДЕО: Мотогонщик спрыгнул с "Ямахи" на скорости 230 км/ч
Испанский мотогонщик Маверик Виньялес вынужден был катапультироваться с "Ямахи" на скорости 230 км/ч, когда понял что у его мотоцикла отказали тормоза.
Испанский мотогонщик Маверик Виньялес вынужден был катапультироваться с "Ямахи" на скорости 230 км/ч, когда понял что у его мотоцикла отказали тормоза.
Инцидент произошел в минувшие выходные во время этапа чемпионата мира по мотогонкам в Австрии.
25-летний Маверик в результате инцидента не пострадал, отделавшись легкими синяками. Мотоциклу повезло меньше - транспортное средство на полной мощности влетело в отбойник и загорелось.
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