ВИДЕО: Мотогонщик спрыгнул с "Ямахи" на скорости 230 км/ч

Инцидент произошел в минувшие выходные во время этапа чемпионата мира по мотогонкам в Австрии.

25-летний Маверик в результате инцидента не пострадал, отделавшись легкими синяками. Мотоциклу повезло меньше - транспортное средство на полной мощности влетело в отбойник и загорелось.