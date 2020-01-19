ВИДЕО | Московский турнир по джиу-джитсу завершился массовой дракой спортсменов со зрителями

Соревнования, проходившие в субботу в Красногорске, завершились массовой дракой, в которой приняли участие и спортсмены, и зрители.

Несмотря на попытки остановить потасовку, количество ее участников увеличивалось. Всего в драке участвовало около 15 человек.

Повреждения, полученные в результате инцидента, не были тяжелыми, поэтому никто не обратился в больницу.

В настоящий момент ГУ МВД России по Московской области проводит проверку по факту массовой драки. Правоохранительные органы опрашивают руководство зала, где проходили соревнования, и ищут организаторов турнира.