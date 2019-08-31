ВИДЕО: Молодой пилот "Формулы-2" разбился насмерть во время гонки
Французский гонщик Антуан Юбер погиб во время гонки "Формулы-2" в бельгийском Спа. В сентябре ему должно было исполниться 23 года.
Французский гонщик Антуан Юбер погиб во время гонки "Формулы-2" в бельгийском Спа. В сентябре ему должно было исполниться 23 года.
На первом круге заезда Юбер вылетел с трассы, врезался в заграждение, а после этого болид 22-летнего француза по инерции вынесло обратно на трек, где в него на полной скорости врезался Хуан-Мануэль Корреа.
"ФИА с сожалением сообщает, что в результате произошедшей аварии Антуан Юбер скончался от полученных травм. Врачи констатировали смерть в 18:35 по местному времени.
Хуан-Мануэль Корреа находится в стабильном состоянии и доставлен в больницу в Льеже. Более подробная информация о его состоянии будет обнародована позже", – говорится в официальном заявлении Международной федерации автоспорта.
Гонка "Формулы-2" в Бельгии была остановлена, а позже организаторы ее отменили.
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