ВИДЕО: Молодой пилот "Формулы-2" разбился насмерть во время гонки

На первом круге заезда Юбер вылетел с трассы, врезался в заграждение, а после этого болид 22-летнего француза по инерции вынесло обратно на трек, где в него на полной скорости врезался Хуан-Мануэль Корреа.

"ФИА с сожалением сообщает, что в результате произошедшей аварии Антуан Юбер скончался от полученных травм. Врачи констатировали смерть в 18:35 по местному времени.

Хуан-Мануэль Корреа находится в стабильном состоянии и доставлен в больницу в Льеже. Более подробная информация о его состоянии будет обнародована позже", – говорится в официальном заявлении Международной федерации автоспорта.

Гонка "Формулы-2" в Бельгии была остановлена, а позже организаторы ее отменили.