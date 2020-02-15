15.02.2020, 17:50

ВИДЕО: Молодой чудо-прыгун снова установил мировой рекорд

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Armand Duplantis
Armand DuplantisFoto: Ian Rutherford, PA

Превосходно начал нынешний сезон 20-летний шведский шестовик Арман Дюплантис. За неделю он дважды улучшал мировой рекорд в закрытом помещении.

На прошлой неделе Дюплантис преодолел планку в Польше на высоте 6.17, а теперь в шотландском Глазго он улучшил это достижение на один сантиметр - 6.18.

За установление мирового рекорда организаторы выплатили шведу бонус в размере 30 000 долларов.

Напомним, что мировой рекорд на открытом воздухе c 1994 года принадлежит украинцу Сергею Бубке - 6.14.

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