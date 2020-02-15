ВИДЕО: Молодой чудо-прыгун снова установил мировой рекорд

На прошлой неделе Дюплантис преодолел планку в Польше на высоте 6.17, а теперь в шотландском Глазго он улучшил это достижение на один сантиметр - 6.18.

За установление мирового рекорда организаторы выплатили шведу бонус в размере 30 000 долларов.

Напомним, что мировой рекорд на открытом воздухе c 1994 года принадлежит украинцу Сергею Бубке - 6.14.

6.18m! Mondo Duplantis breaks the world record AGAIN pic.twitter.com/dnvxNOzAAx — FloTrack (@FloTrack) February 15, 2020