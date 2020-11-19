ВИДЕО: Массовая драка украинок на спортивной площадке

Поединок обслуживала женская бригада арбитров. Одна из судей попыталась было разнять дерущихся спортсменок, но ее оттолкнули от участников потасовки - арбитр схватилась за голову и наблюдала за кулачной схваткой со стороны.

Разнимать дерущихся спортсменок пришлось тренерам. Когда страсти поутихли, с площадки были удалены по одной гандболистке из каждой команды.