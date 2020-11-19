19.11.2020, 18:20

ВИДЕО: Массовая драка украинок на спортивной площадке


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Поединок женского чемпионата Украины по гандболу "Днепрянка" (Херсон) - "Реал" (Николаев) был отмечен массовой дракой в конце матча.

Поединок обслуживала женская бригада арбитров. Одна из судей попыталась было разнять дерущихся спортсменок, но ее оттолкнули от участников потасовки - арбитр схватилась за голову и наблюдала за кулачной схваткой со стороны.

Разнимать дерущихся спортсменок пришлось тренерам. Когда страсти поутихли, с площадки были удалены по одной гандболистке из каждой команды.

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