02.03.2021, 21:10

ВИДЕО: Массовая драка российских дзюдоистов и зрителей

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ВИДЕО: Массовая драка российских дзюдоистов и зрителей
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Молодежный чемпионат Северо-Кавказского федерального округа по дзюдо в Каспийске был прерван из за массовой драки, в которой приняли участие болельщики, спортсмены и тренеры.

Побоище вспыхнуло по окончании схватки между дагестанским и североосетинским дзюдоистами. Победу в ней судьи отдали хозяину татами дагестанцу.

Сначавла подрались между собой на трибуне болельщики двух кавказских регионов. Конфликт быстро приобрел массовый характер. В драке приняли
участие дзюдоисты и тренеры.

Федерация дзюдо России и правоохранительные органы проводят расследование обстоятельств массовой драки.

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