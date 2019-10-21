ВИДЕО: Массовая драка горячих казахов и кавказцев на турнире по ММА в Сочи

Турнир по смешанным единоборствам Fight Nights Global 95, который прошел в воскресенье в Сочи, закончился громким скандалом и массовой дракой.
Главный бой вечера между россиянином Али Багаутиновым и представителем Казахстана Жалгасом Жумагуловом завершился победой казахстанца решением судей. Россиянин после боя отметил, что возможной причиной конфликта стал выход брата Жумагулова в угол команды Багаутинова и слишком эмоциональные подсказки казахстанскому спортсмену во время пятого раунда.
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Багаутинов, недовольный исходом, попытался обжаловать этот вердикт, но это привело лишь к потасовке со стороны команд бойцов и болельщиков.
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