ВИДЕО: Любовь с первого взгляда. Культурист женился на секс-кукле

Родившийся в Украине бодибилдер Юрий Толочко сыграл свадьбу в Казахстане с секс-куклой Марго.
Видео с торжественной церемонии 36-летний спортсмен выложил в "Инстаграме". Для организации свадьбы он нанял специальное агентство, заказал торт, кольца и пригласил на торжество друзей.
Толочко познакомился со своей любимой в одном из баров казахстанской столицы в прошлом году. Культурист относится к резиновой секс-кукле как к живой девушке: он ходит с ней на свидания и ведет социальные сети своей возлюбленной.
Церемония бракосочетания должна была состояться еще весной, однако пандемия коронавируса нарушила планы влюбленных.
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