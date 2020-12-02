02.12.2020, 18:30

ВИДЕО: Любовь с первого взгляда. Культурист женился на секс-кукле

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ВИДЕО: Любовь с первого взгляда. Культурист женился на секс-кукле
Kasahstani kulturist abiellus seksnukust kallimagaInstagram

Родившийся в Украине бодибилдер Юрий Толочко сыграл свадьбу в Казахстане с секс-куклой Марго.

Видео с торжественной церемонии 36-летний спортсмен выложил в "Инстаграме". Для организации свадьбы он нанял специальное агентство, заказал торт, кольца и пригласил на торжество друзей.

Толочко познакомился со своей любимой в одном из баров казахстанской столицы в прошлом году. Культурист относится к резиновой секс-кукле как к живой девушке: он ходит с ней на свидания и ведет социальные сети своей возлюбленной.

Церемония бракосочетания должна была состояться еще весной, однако пандемия коронавируса нарушила планы влюбленных.

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