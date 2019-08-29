ВИДЕО: Кирт вырвал победу в финале "Бриллиантовой лиги" последним броском

Эстонский копьеметатель Магнус Кирт выиграл в Цюрихе финал легкоатлетической серии "Бриллиантовая лига" - 89.13. Перед последней попыткой он занимал лишь четвертое место, но его заключительный бросок был великолепен. За победу Кирт заработал 50 000 долларов.
Захвативший лидерство в первой попытке представитель Тайбэя Чао-Цун Чен вынужден был довольствоваться вторым местом - 89.05. Замкнул тройку призеров серебряный призер чемпионата Европы Андреас Хофманн (Германия) - 87.49.
До чемпионата мира в Катаре остается ровно месяц. На следующей неделе Кирт выступит в Минске на матчевой встрече легкоатлетов Европа - США.
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