ВИДЕО: Кирт вырвал победу в финале "Бриллиантовой лиги" последним броском

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Magnus Kirt - Teemantliiga võitja! Foto: FABRICE COFFRINI, AFP

Эстонский копьеметатель Магнус Кирт выиграл в Цюрихе финал легкоатлетической серии "Бриллиантовая лига" - 89.13. Перед последней попыткой он занимал лишь четвертое место, но его заключительный бросок был великолепен. За победу Кирт заработал 50 000 долларов.