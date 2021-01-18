ВИДЕО | КАМАЗ столкнулся с вертолетом на ”Дакаре”

Необычный инцидент произошел на последнем этапе ралли-марафона ”Дакар”, который завершился 15 января.

Пилот вертолета, ведущего съемку гонки, решил пролететь прямо над грузовиком команды ”КАМАЗ-мастер”, однако опустился слишком низко.

В этот момент грузовик под управлением Антона Шибалова подпрыгнул и зацепил крышей ”лыжу” вертолета. Техника не получила сильных повреждений: Шибалов продолжил гонку и закончил ралли на втором месте, а пилот сохранил контроль над вертолетом.

КАМАЗ-43509 получил повреждения воздухозаборника.

Момент столкновения попал на видео одного из болельщиков.

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