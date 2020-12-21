21.12.2020, 16:55

ВИДЕО | Каким будет киберспорт в Эстонии в 2021 году?

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Эстонская федерация киберспорта провела онлайн пресс-конференцию “E-Sports for E-Stonia”.

Эстонская Федерация Киберспорта вошла в состав крупных международных киберспортивных ассоциаций и продолжает активно работать над развитием киберспорта в Эстонии.

В рамках онлайн пресс-конференции лидеры федерации представят план развития EASL, поделятся своим видением, целями и задачами по развитию киберспортивной отрасли в Эстонии на следующий год.

Основные темы:

● Планы развития Эстонской федерации киберспорта;

● Сотрудничество с международными киберспортивными организациямиl;

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● Прием в состав федерации, регистрация и сертификация киберспортивных организаций;

● Открытие первой в Эстонии киберспортивной академии.

Участники могут задать свои вопросы при регистрации.

Участие в пресс-конфереции беплатно, регистрация обязательная. Зарегистрироваться можно ЗДЕСЬ.

”Создание Эстонской федерации киберспорта стало одним из самых значимых
событий и сильным толчком для развития киберспорта в Эстонии” — отметил Иван
Дмитриев, Президент EASL

Основная цель Эстонской Федерации Киберспорта EASL — это развитие киберспортивной экосистемы в Эстонии. Создание эффективных процессов и стандартов, а также повышение осознанности людей к данному роду деятельности.

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