ВИДЕО | Каким будет киберспорт в Эстонии в 2021 году?

Эстонская Федерация Киберспорта вошла в состав крупных международных киберспортивных ассоциаций и продолжает активно работать над развитием киберспорта в Эстонии.

В рамках онлайн пресс-конференции лидеры федерации представят план развития EASL, поделятся своим видением, целями и задачами по развитию киберспортивной отрасли в Эстонии на следующий год.

Основные темы:

● Планы развития Эстонской федерации киберспорта;

● Сотрудничество с международными киберспортивными организациямиl;

● Прием в состав федерации, регистрация и сертификация киберспортивных организаций;

● Открытие первой в Эстонии киберспортивной академии.

Участники могут задать свои вопросы при регистрации.

Участие в пресс-конфереции беплатно, регистрация обязательная. Зарегистрироваться можно ЗДЕСЬ.



”Создание Эстонской федерации киберспорта стало одним из самых значимых

событий и сильным толчком для развития киберспорта в Эстонии” — отметил Иван

Дмитриев, Президент EASL

Основная цель Эстонской Федерации Киберспорта EASL — это развитие киберспортивной экосистемы в Эстонии. Создание эффективных процессов и стандартов, а также повышение осознанности людей к данному роду деятельности.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.