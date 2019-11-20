20.11.2019, 20:30

ВИДЕО: Как такое возможно? Борец сломал челюсть судье во время схватки


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Удивительный эпизод произошел в минувшие выходные на турнире по канарской борьбе в Испании.

Во время схватки один из борцов случайно отправил судью в нокаут. Рефери Анхел Мелиан был доставлен в больницу, где у него диагностировали перелом челюсти.

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