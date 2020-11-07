07.11.2020, 14:15

ВИДЕО: Головой вниз. Ужасное падение мотогонщика на скорости 225 км/ч


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ВИДЕО: Головой вниз. Ужасное падение мотогонщика на скорости 225 км/ч
Ryusei YamanakaEPA

Во время тренировочного заезда на Гран-при Европы Moto3 в Валенсии случился ужасный эпизод.

Японский мотогонщик Рюсей Яманака на скорости 225 км/ч наехал на заднее колесо своего партнера по команде Серхио Гарсии. Японец потерял равновесие и упал с байка головой вниз.

К счастью, гонщик серьезно не пострадал и смог самостоятельно подняться - его выручил мотоциклетный шлем.

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