20.12.2020, 14:00
ВИДЕО | ”Формула-1” трогательно пропрощалась с российским гонщиком
Пресс-служба чемпионата мира по кольцевым автогонкам в классе машин ”Формулы-1” поделилась лучшими моментами карьеры российского пилота Даниила Квята. Соответствующий пост был опубликован в Twitter.
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