20.12.2020, 14:00

ВИДЕО | ”Формула-1” трогательно пропрощалась с российским гонщиком


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ВИДЕО | ”Формула-1” трогательно пропрощалась с российским гонщиком
James Moy Photography/PA Images

Пресс-служба чемпионата мира по кольцевым автогонкам в классе машин ”Формулы-1” поделилась лучшими моментами карьеры российского пилота Даниила Квята. Соответствующий пост был опубликован в Twitter.

Напомним, что в 2021 году его место в команде ”Альфа Таури” займет японец Юки Цунода.

В нынешнем сезоне Квят смог набрать 32 очка, что помогло занять ему 14-ю строчку в турнирной таблице.

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