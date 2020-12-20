ВИДЕО | ”Формула-1” трогательно попрощалась с российским гонщиком

Пресс-служба чемпионата мира по кольцевым автогонкам в классе машин ”Формулы-1” поделилась лучшими моментами карьеры российского пилота Даниила Квята. Соответствующий пост был опубликован в Twitter.
Напомним, что в 2021 году его место в команде ”Альфа Таури” займет японец Юки Цунода.
В нынешнем сезоне Квят смог набрать 32 очка, что помогло занять ему 14-ю строчку в турнирной таблице.
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