ВИДЕО: Фантастика! Молодой швед установил рекорд мира в прыжках с шестом

Прежнее мировое достижение для залов, установленное в 2014 году, принадлежало французу Рено Лавилльени - оно было улучшено на один сантиметр.
Зато свое личное достижение родившийся в США скандинав улучшил сразу на 12 сантиметров! С результатом 6.05 Дюплантис завоевал в 2018 году золото чемпионата Европы в Берлине.
Молодой талант из спортивной семьи: американский отец - бывший шестовик, шведская мать занималась многоборьем.
Рекорд мира на открытом воздухе по-прежнему принадлежит легендарному украинцу Сергею Бубке - 6.14. Этот результат он показал в 1994 году в итальянском Сестриере.
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