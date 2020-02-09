ВИДЕО: Фантастика! Молодой швед установил рекорд мира в прыжках с шестом

Прежнее мировое достижение для залов, установленное в 2014 году, принадлежало французу Рено Лавилльени - оно было улучшено на один сантиметр.

Зато свое личное достижение родившийся в США скандинав улучшил сразу на 12 сантиметров! С результатом 6.05 Дюплантис завоевал в 2018 году золото чемпионата Европы в Берлине.

Молодой талант из спортивной семьи: американский отец - бывший шестовик, шведская мать занималась многоборьем.

Рекорд мира на открытом воздухе по-прежнему принадлежит легендарному украинцу Сергею Бубке - 6.14. Этот результат он показал в 1994 году в итальянском Сестриере.

SIX POINT SEVENTEEN METERS NEW WR @mondohoss600 pic.twitter.com/dkZHhIacNc — Andreas Duplantis (@dreasduplantis) February 8, 2020