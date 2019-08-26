26.08.2019, 16:24

ВИДЕО: Евгений Иванов и Граммофон выиграли 16 000 евро на скачках


rus.delfi.ee
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ВИДЕО: Евгений Иванов и Граммофон выиграли 16 000 евро на скачках
Foto: Andrei Tshaljuk

Иванов, работающий тренером на Таллиннском ипподроме, вместе со своей лошадью Граммофоном выиграл второй приз на соревнованиях в Москве.

Соревнования в Москве считаются одними из самых престижных в Европе. Приз — соответствующий.

Граммофон со своим наездником принимал участие в 9-м забеге и занял второе место при 11 участниках. Евгений Иванов отмечает, что побороться за первое место было нереально:

Накануне другая лошадь Евгения выиграла приз в 2600 евро в английском Дерби, а уже завтра Евгений будет на соревнованиях в Швеции.

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