ВИДЕО: Евгений Иванов и Граммофон выиграли 16 000 евро на бегах

Иванов, работающий тренером на Таллиннском ипподроме, вместе с лошадью Граммофоном выиграл второй приз на соревнованиях в Москве.
Граммофон со своим наездником принимал участие в 9-м забеге и занял второе место при 11 участниках. Евгений Иванов отмечает, что побороться за первое место было нереально:
Накануне Евгений выиграл Приз Дерби в Эстонии (2600 евро), а уже завтра будет участвовать на соревнованиях в Швеции.
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