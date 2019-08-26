ВИДЕО: Евгений Иванов и Граммофон выиграли 16 000 евро на бегах

Граммофон со своим наездником принимал участие в 9-м забеге и занял второе место при 11 участниках. Евгений Иванов отмечает, что побороться за первое место было нереально:

Накануне Евгений выиграл Приз Дерби в Эстонии (2600 евро), а уже завтра будет участвовать на соревнованиях в Швеции.