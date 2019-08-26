26.08.2019, 16:24

ВИДЕО: Евгений Иванов и Граммофон выиграли 16 000 евро на бегах

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rus.delfi.ee
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ВИДЕО: Евгений Иванов и Граммофон выиграли 16 000 евро на бегах
Foto: Andrei Tshaljuk

Иванов, работающий тренером на Таллиннском ипподроме, вместе с лошадью Граммофоном выиграл второй приз на соревнованиях в Москве.

Граммофон со своим наездником принимал участие в 9-м забеге и занял второе место при 11 участниках. Евгений Иванов отмечает, что побороться за первое место было нереально:

Накануне Евгений выиграл Приз Дерби в Эстонии (2600 евро), а уже завтра будет участвовать на соревнованиях в Швеции.

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