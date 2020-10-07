ВИДЕО: "Это наша... ваша... Ммм!" Исинбаева запуталась перед Путиным

"Это позволит развить массовость, массовый спорт в нашей стране и вовлечь как можно больше студентов в здоровый образ жизни. Это общая цель нашей страны, это наша... ваша... наша цель и ваша задача... о, вернее, нет. Ммм! В общем, это то, что вы сказали сделать, и мы это делаем", – приводит слова Исинбаевой "Евроспорт".

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