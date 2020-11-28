ВИДЕО: Эстонские гимнастки завоевали бронзовые медали чемпионата Европы!

На чемпионате Европы по художественной гимнастике в Киеве исторического достижения добилась сборная Эстонии. Наши групповички завоевали бронзовые медали в упражнении 5 мячей, установив при этом личный рекорд - 32,800!
За сборную Эстонии выступали Лаурабелль Кабриц, Эвелин Наптал, Алина Веселова, Арина Окаманчук и Кармели Рейска. Главный тренер - Наталья Бесчастная. На ковер девушек в Киеве выводила Наталья Инно.
Азербайджанки сделали эстонкам подарок
Золотые медали в упражнении 5 мячей завоевала сборная Украины - 35,350. Серебряные награды достались гимнасткам Израиля - 34,450.
Одним из главных претендентов на золото в упражнении 5 мячей считалась сборная Азербайджана, которая выходила последней на ковер. В квалификации азербайджанки показали лучший результат, но в финале допустили ошибки и остались за чертой призеров - 31,450.
Наши групповички, похоже, не ожидали такого подарка и в следующем упражнении 3 обруча+2 пары булавов не сумели справиться с нахлынувшими эмоциями - в итоге они замкнули судейский протокол, показав 6-й результат (25.250). Золотые медали в этом упражнении неожиданно завоевали турецкие гимнастки (31.150), которые в квалификации были последними.
В двух финалах выступали в субботу и эстонские юниорки. 15-летняя Эрика Докучаева в упражнении с мячом заняла 6-е место, 13-летняя Анетте Вахер показала в упражнении с лентой 8-й результат.
Богданова готовится к старту
Чемпионат Европы в Киеве завершится 29 ноября. В заключительный день турнира определятся призеры в многоборье среди сеньорок. В этом виде программы заявлены 26 гимнасток.
Эстонию будет представлять Виктория Богданова. На чемпионате страны, который проходил в октябре, ветеран сборной Эстонии - в декабре Виктории исполнится 26 лет - была лишь третьей, уступив Аделине Беляевой и Мелани Келер. Пропуск на чемпионат Европы Богдановой обеспечил лучший рейтинг нынешнего сезона.
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