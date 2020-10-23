ВИДЕО | Дуэль взглядов Хабиба и Гэйджи. До главного боя года - один день!

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов проведет бой против временного чемпиона Джастина Гэйджи.
Статистика на стороне российского суперчемпиона — у него 28 побед и 0 поражений. У Джастина Гэйджи есть в ММА уже 2 поражения, побед — 22.
На взвешивании оба бойца вписались в лимит легкого веса, показав одинаковый результат — 70,3 кг. Нурмагомедову пришлось полностью раздеться, чтобы сделать нужный вес.
Поединок начнется не ранее 23.00 по таллинскому времени вечером субботы, 24 октября.
В предварительных боях встретятся:
Роберт Уиттакер (84,3 кг) — Джаред Канноньер (83,9 кг),
Александр Волков (120,2 кг) — Уолт Харрис (115,2 кг),
Фил Хоус (84,3 кг) — Джейкоб Мэлкун (84,3 кг),
Лорен Мерфи (57,1 кг) — Лилия Шакирова (57,1 кг).
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