ВИДЕО: Чудо-удар гольфиста собрал за сутки 20 млн просмотров

Испанский гольфист Джон Рам в день своего 26-летия нанес ювелирный по точности удар, который собрал за сутки в "Твиттере" 20 млн просмотров.
Во время тренировочной сессии в США лидера мирового рейтинга и лунку разделяло озеро, но это не смутило опытного гольфиста.
Рам совершил удар, после которого мяч несколько раз подпрыгнул на воде, пролетел большое расстояние на суше и закатился в лунку.
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