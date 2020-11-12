12.11.2020, 08:00

ВИДЕО: Чудо-удар гольфиста собрал за сутки 20 млн просмотров

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ВИДЕО: Чудо-удар гольфиста собрал за сутки 20 млн просмотров
GolfAFP

Испанский гольфист Джон Рам в день своего 26-летия нанес ювелирный по точности удар, который собрал за сутки в "Твиттере" 20 млн просмотров.

Во время тренировочной сессии в США лидера мирового рейтинга и лунку разделяло озеро, но это не смутило опытного гольфиста.

Рам совершил удар, после которого мяч несколько раз подпрыгнул на воде, пролетел большое расстояние на суше и закатился в лунку.

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