ВИДЕО: Чудо-удар гольфиста собрал за сутки 20 млн просмотров

Во время тренировочной сессии в США лидера мирового рейтинга и лунку разделяло озеро, но это не смутило опытного гольфиста.

Рам совершил удар, после которого мяч несколько раз подпрыгнул на воде, пролетел большое расстояние на суше и закатился в лунку.