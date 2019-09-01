01.09.2019, 09:20
ВИДЕО: Чемпион UFC заборол быка
Американец Люк Рокхолд поборол быка на родео и выложил видео в Instagram.
Американец Люк Рокхолд поборол быка на родео и выложил видео в Instagram.
Рокхолд схватил животное за шею и сумел повалить его:
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When in Montana. #lfg #bareback @corey_wilson
Американец становился обладателем титула чемпиона в среднем весе. На его счету 21 поединок по правилам MMA, в которых он одержал 16 побед и 5 раз потерпел поражение..
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