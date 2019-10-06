ВИДЕО: Боец ММА отказался добивать травмированного соперника

Поединок между россиянином Магомедом Бибулатовым и бразильцем Джосьелом Сильвой закончился поражением бразильца. Бибулатов нанес мощный удар, который свалил соперника. Увидев, что Сильва не в состоянии продолжать бой, россиянин не стал наносить контрольные удары.



Рефери остановил бой, присудив победу Магомеду Бибулатову. Российский спортсмен выиграл 15 из 17 своих поединков.

