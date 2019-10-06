06.10.2019, 10:46

ВИДЕО: Боец ММА отказался добивать травмированного соперника

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Магомед Бибулатов. Архив
Магомед Бибулатов. АрхивФото: Scanpix

На турнире по смешанным единоборствам Absolute Championship Akhmat 100 в Грозном произошел необычный для подобного вида спорта случай.

Поединок между россиянином Магомедом Бибулатовым и бразильцем Джосьелом Сильвой закончился поражением бразильца. Бибулатов нанес мощный удар, который свалил соперника. Увидев, что Сильва не в состоянии продолжать бой, россиянин не стал наносить контрольные удары.

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🤝 Магомед Бибулатов отказывается добивать поверженного соперника, видя, что тот не в состоянии защищаться. #ACA100
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A post shared by ACA MMA (@aca_mma) on Oct 4, 2019 at 1:52pm PDT

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Рефери остановил бой, присудив победу Магомеду Бибулатову. Российский спортсмен выиграл 15 из 17 своих поединков.

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