25.09.2019, 07:09

ВИДЕО: Боец ММА нокаутировал соперника за три секунды!

 (2)
rus.delfi.ee
EST
ВИДЕО: Боец ММА нокаутировал соперника за три секунды!
Фото: Scanpix

Британский турнир по смешанным единоборствам Raged подарил миру один из самых коротких боев в истории ММА.

Поединок между Рикки Уайаттом и Янником Мезепосом закончился за три секунды. Уайатт первым же ударом отправил в нокаут соперника:

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: