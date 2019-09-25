ВИДЕО: Боец ММА нокаутировал соперника за три секунды!

Британский турнир по смешанным единоборствам Raged подарил миру один из самых коротких боев в истории ММА.
Поединок между Рикки Уайаттом и Янником Мезепосом закончился за три секунды. Уайатт первым же ударом отправил в нокаут соперника:
Британский турнир по смешанным единоборствам Raged подарил миру один из самых коротких боев в истории ММА.
Поединок между Рикки Уайаттом и Янником Мезепосом закончился за три секунды. Уайатт первым же ударом отправил в нокаут соперника:
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