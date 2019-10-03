ВИДЕО: Боец джиу-джитсу избил в центре Москвы офицеров полиции

Сообщается, что спортсмен был уличен в продаже фальшивых медицинских книжек. В его задержании в центре Москвы участвовали несколько полицейских в гражанской одежде. Спортсмен оказал им серьезное сопротивление. Двум офицерам полиции - капитану и подполковнику - потребовалась медицинская помощь.

24-летний Амадзиев — многократный победитель международных турниров по джиу-джитсу, призер чемпионата России по грэпплингу.