03.10.2019, 19:55

ВИДЕО: Боец джиу-джитсу избил в центре Москвы офицеров полиции

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Спорт-Экспресс
EST 16
Nabi Amadziev
Nabi AmadzievFoto: instagram.com/nabibjj

В Москве задержали многократного победителя международных турниров по джиу-джитсу Наби Амадзиева, сообщает Telegram-канал Baza.

Сообщается, что спортсмен был уличен в продаже фальшивых медицинских книжек. В его задержании в центре Москвы участвовали несколько полицейских в гражанской одежде. Спортсмен оказал им серьезное сопротивление. Двум офицерам полиции - капитану и подполковнику - потребовалась медицинская помощь.

24-летний Амадзиев — многократный победитель международных турниров по джиу-джитсу, призер чемпионата России по грэпплингу.

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