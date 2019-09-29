29.09.2019, 15:19

ВИДЕО: Авария гонщика в Сочи сразу после старта


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Никита Мазепин после аварии
Никита Мазепин после аварииФото: Scanpix

В Instagram появилось видео аварии с участием российского пилота команды ART Grand Prix Никиты Мазепина на этапе "Формулы-2" в Сочи.

Мазепин досрочно завершил гонку уже на первом круге. В одном из поворотов он столкнулся с японским гонщиком Нобухару Мацуситой:


После столкновения оба болида влетели в отбойник. Гонку остановили, участников аварии доставили в больницу. Пилоты обошлись без серьезных травм.

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Гонку через некоторое время начали снова, но количество кругов сократили до пятнадцати. Победил итальянец Лука Гьотто.

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