ВИДЕО: Авария гонщика в Сочи сразу после старта

Мазепин досрочно завершил гонку уже на первом круге. В одном из поворотов он столкнулся с японским гонщиком Нобухару Мацуситой:



После столкновения оба болида влетели в отбойник. Гонку остановили, участников аварии доставили в больницу. Пилоты обошлись без серьезных травм.

Гонку через некоторое время начали снова, но количество кругов сократили до пятнадцати. Победил итальянец Лука Гьотто.