ВИДЕО: Авария гонщика в Сочи сразу после старта
В Instagram появилось видео аварии с участием российского пилота команды ART Grand Prix Никиты Мазепина на этапе "Формулы-2" в Сочи.
В Instagram появилось видео аварии с участием российского пилота команды ART Grand Prix Никиты Мазепина на этапе "Формулы-2" в Сочи.
Мазепин досрочно завершил гонку уже на первом круге. В одном из поворотов он столкнулся с японским гонщиком Нобухару Мацуситой:
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Столкновение. Такой спорт. Бывает. Это Формула 1. Главное что живы оба. Гонка это всегда риск 🏎
После столкновения оба болида влетели в отбойник. Гонку остановили, участников аварии доставили в больницу. Пилоты обошлись без серьезных травм.
Гонку через некоторое время начали снова, но количество кругов сократили до пятнадцати. Победил итальянец Лука Гьотто.
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